Collège sans portable : les élèves communiquent davantage

Un an avant l'application de la loi, le collège Duplessis-Deville à Faucogney-et-la-Mer, en Haute-Saône, a décidé de bannir les téléphones portables en classe. Suite à cette mesure, les adolescents n'ont pas seulement quitté des yeux leurs écrans et relevé la tête, ils ont aussi appris à s'occuper autrement. Un bienfait pour les élèves, mais aussi un soulagement pour leurs parents et leurs professeurs.