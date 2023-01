Collèges et lycées : de mystérieuses alertes à la bombe

Leur lycée, menacé d'un attentat à la bombe, a été évacué avant-hier. Ces élèves lillois sont encore marqués. À l'origine de cette évacuation, un message posté sur l'espace numérique de travail du lycée. Un portail en ligne qui met en relation professeurs, élèves et parents d'élèves, accessible avec un identifiant et un mot de passe propre à chacun. Voici un extrait du message de menace : "J'ai enfin décidé de mener mon projet à bout. À la rentrée, je ferai exploser le lycée tout entier à 10h43". Mardi matin, c'est un lycée à Carvin (Pas-de-Calais) qui est évacué à son tour, après avoir reçu un message d'alerte à la bombe. Dans les Hauts-de-France, cinq établissements scolaires sont concernés. L'affaire est en fait nationale. Ces deux derniers jours, une vingtaine de collèges et lycées dans certains départements ont été visés par cette menace. Plusieurs établissements ont dû être évacués par précaution. Les forces de l'ordre, intervenues dans chacun d'entre eux, n'ont rien trouvé. Qui est à l'origine de ces menaces ? Le ministre de l'Éducation nationale a promis de renforcer la sécurité de ces sites internet scolaires. TF1 | Reportage S. Chevallereau, V. Lamhaut et M. Belot