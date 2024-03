Collégien armé d'un couteau en Côte d'Or : l'alerte a permis d'éviter un drame

Des infirmiers et psychologues du SAMU ont été dépêchés dans un collège à Chenôve. Le 15 mars, en milieu d'après-midi, l'un des élèves, âgé de quinze ans, rentre dans l'établissement. Il en avait été exclu il y a quelques jours. Refoulé de sa classe d'anglais, il est redirigé dans le bureau de la cheffe d'établissement. Il rentre et lui tend une lettre. La principale lit le courrier, puis lève les yeux, elle voit le jeune qui sort un couteau. Elle déclenche immédiatement le protocole confinement. Pour cela, elle appuie sur un bouton et fait retentir une alarme dans tout le collège. Dans le même temps, toujours muni de son couteau, l'élève tente de retourner en classe, mais tombe sur une porte close, fermée par l'intérieur par l'enseignant. Par chance, une voiture de police patrouillait à proximité. Ce qui leur a permis d'intervenir en quelques minutes et de l'interpeller. C'est seulement à ce moment-là, que les autres élèves sont évacués. Décrit comme difficile, l'élève a déjà été exclu de plusieurs collèges. Il ne présente qu'un casier judiciaire pour des faits de dégradations volontaires. Il est toujours en garde à vue en cette soirée du 16 mars. TF1 | Reportage F. Chevallay, S. Thizy