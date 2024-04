VIDÉO - Mort de Shemseddine à Viry-Châtillon : que sait-on des jeunes mis en examen ?

Les obsèques de Shemseddine, adolescent de 15 ans mort vendredi après avoir été passé à tabac la veille à Viry-Châtillon (Essonne), sont prévues ce mardi, et une marche blanche aura lieu vendredi. Dans la nuit de dimanche à lundi, quatre jeunes gens, un majeur et trois mineurs, ont été mis en examen pour assassinat. Ils encourent tous la réclusion criminelle à perpétuité, pour avoir battu à mort le collégien. S'ils s'en sont pris à lui, c'est vraisemblablement parce qu'il échangeait avec la sœur de deux d'entre eux, contre leur "interdiction", d'après les premiers éléments recueillis par les enquêteurs. La jeune fille, âgée de 15 ans elle aussi, est poursuivie pour abstention volontaire d’empêcher un crime, et risque cinq ans de prison. Au lendemain de la mise en examen des principaux suspects, on en sait un peu plus sur leurs profils. Selon les informations de TF1info, Shemseddine connaissait ses agresseurs, l'un d'entre eux aurait même été son entraîneur de football.