Collision à l'aéroport de Tokyo : cinq morts, 367 passagers sauvés

Une lueur orange éblouit le hublot. Un passager filme les images sans comprendre ce qui vient de lui arriver. Quelques heures plus tôt, juste après l'atterrissage, l'avion s'est transformé en torche roulante. Enfin, il s'arrête. Dans la cabine en fumée, des cris d'enfants, ils sont huit à bord. Au total, 367 passagers. On les voit sortir par petit groupe, via un toboggan à l'avant de l'avion. En cinq minutes, tous sont évacués avant l'explosion du cockpit. Les flammes dévorent peu à peu l'appareil et sa queue se brise. "Je me suis demandé ce qu'il se passait. J'ai senti l'avion qui s'inclinait sur le côté, sur la piste, puis un grand choc", raconte Satoshi Yamake, rescapé japonais de l'accident. Ce grand choc est une collision rarissime avec un autre avion. Un bombardier des gardes-côtes japonais avance sur la même piste. Heurté de plein fouet, il explose sur-le-champ. Y a-t-il eu une erreur d'aiguillage ou de pilotage ? Les enregistrements des échanges avec la tour de contrôle sont un élément clé dans cette enquête. TF1 | Reportage E. Lefebvre, T. Vartanian, M. Vienot