Collision mortelle à Millas : comment va se dérouler l'enquête ?

Au moins quatre enfants sont morts dans une collision entre un bus et un TER. Une enquête sera menée pour tenter de savoir les circonstances précises de l'accident. Les gendarmes vont d'abord tenter de retrouver des témoins avec les vidéosurveillances, vérifier si le cheminot et la conductrice du bus, qui a été hospitalisée dans un état grave, ont consommé de l'alcool ou pris de la drogue. Ils vont également mener des dizaines de vérifications techniques. La boîte noire du train jouera également un rôle crucial dans cette enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.