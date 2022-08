Colmar : des renforts pour lutter contre les rodéos urbains

Au pied de l'immeuble où s'est déroulé le drame, on y trouve des photos, des bougies et des fleurs en hommage à Abdul. Âgé de 27 ans, il a été tué dans l'après-midi du dimanche 14 août. Il était venu passer ses dernières vacances avec sa famille. Son cousin a vu le tueur s'enfuir. Tout part d'une remarque. Abdul est dérangé par les allées et venues d'un scooter sur un trottoir de la Rue Berlin. La réflexion déplaît au jeune qui fait du rodéo. Il abandonne son scooter et revient quelques minutes plus tard avec des amis et une arme. Deux suspects sont recherchés par la police judiciaire. Le premier a 17 ans, le second est tout juste majeur. L'un aurait fourni l'arme et l'autre aurait tiré. Dans ce quartier, 60 CRS ont été envoyés depuis le lundi 15 août, pour lutter contre les rodéos urbains. Ils ont apporté un soutien sur le terrain nuit et jour, qui se termine demain matin. Les CRS spécialisés en maintien de l'ordre vont quitter Colmar et laisser place aux policiers locaux. TF1 | Reportage R. Maillochon, G. Gruber, V. Ruckly