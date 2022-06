Colombie, à la découverte d’un trésor des Caraïbes

Sur des images inédites de l’épave, on découvre l’ampleur du trésor au tréfonds des eaux colombiennes. On y trouve 200 tonnes d’or, d’argent, des émeraudes, des porcelaines chinoises du 18ème siècle qui restent intactes. Environ trois milliards d’euros de butin au cours actuel des pierres précieuses, jusqu’à 17 milliards d’euros si on tient compte de leur valeur historique. Les canons gravés de dauphins permettent d’identifier le galion espagnol San José. Coulé en juin 1708 par quatre navires anglais, alors qu’il rejoignait Carthagène, il gît toujours à 950 mètres dans les eaux territoriales colombiennes. Des profondeurs inatteignables par l’homme. Grâce à ce robot téléguidé, la marine colombienne en fait très médiatiquement l’inventaire. "Nous avons trouvé beaucoup de nouveaux objets que nous n’avons pas identifiés lors de notre première fouille en 2016”, affirme José Joaquin Amezquita, amiral de la marine nationale colombienne. Depuis sa découverte en 2016, l’État colombien revendique la propriété du trésor. Tout comme l’Espagne, au commanditaire du navire, et la Bolivie, d’où proviennent les pierres précieuses. Mais avant de statuer, le trésor doit être remonté à la surface et désalinisé. Ce qui va prendre plusieurs mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.