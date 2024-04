Colombie : les chasseurs d'émeraudes

Le trésor est enfermé dans le coffre fort d'un joaillier parisien. C'est le dernier geste lorsque l'émeraude vient épouser une bague. L'acheteuse du bijou à plus de 6 000 euros n'avait qu'une exigence, que sa pierre précieuse vienne des mines colombiennes. Avant d'être sublimées par l'orfèvre, les émeraudes ont fait un très long voyage. Nous sommes allés à la source de la pierre verte en Colombie, à plus de 10 000 kilomètres de la France. Pour rejoindre des montagnes escarpées depuis Bogota, la capitale, nous avons roulé de longues heures sur des chemins de boue, traversé des rivières, deux jours de trajet pour enfin atteindre la ville de Muzo, perchée à 800 mètres d'altitude, la capitale mondiale du trésor vert. Les habitants vivent quasiment tous de l'émeraude. Parmi eux, il y a Andrès Albornoz. Il achète et revend des émeraudes. Son père lui a tout appris. Aujourd'hui, il est incontournable dans la ville, des milliers d'euros négociés en pleine rue, aux yeux de tous, des milliers d'euros échangés tous les jours, en toute sécurité de la main à la main. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel