Colombie : les premiers mots des enfants miraculés

Ils ont les traits tirés, le visage creusé, déshydraté, affaibli, après quarante jours dans la jungle. Avec précautions, ces militaires, en image, tentent de leur redonner quelque force. Un secouriste entonne une berceuse pour rassurer la petite fille qu'il vient de prendre dans son bras. Les premiers mots des enfants sont "J'ai faim.", puis "Maman est morte.". Ils ont tenu en mangeant d'abord de la farine trouvée dans l'avion puis les fruits de la forêt. S'ils ont survécu, c'est grâce à l'ainée Leslie, treize ans. Elle s'est occupée d'eux et notamment de sa petite sœur d'un an. Dans les débris, elle pense à récupérer du matériel. Les recherches ont mobilisé une centaine de militaires, autant d'indigènes, pendant plus d'un mois, dans la jungle impénétrable de Caqueta. Les enfants ont été retrouvés à cinq kilomètres du lieu du crash puis transportés par hélicoptère à l'hôpital militaire de Bogota. Depuis, ils n'ont prononcé que quelques mots. Les quatre enfants vont rester à l'hôpital pendant deux semaines au moins. Le dénouement d'une histoire qui a émue toute la Colombie. TF1 | Reportage B. Guénais, C. Bienenfeld