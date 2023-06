Colonies de vacances cherchent animateurs désespérément

La maire (SE) de Franvillers (Somme), Delia Sanjuan, est préoccupée. Le centre de loisirs commence dans seulement deux semaines et il manque toujours un animateur. Pour éviter que l'équipe d'encadrement ait trop d'enfants à gérer, elle devra rejeter des demandes d'inscription. Dans cette commune de 500 habitants, le centre aéré est souvent la solution la plus simple. Les parents devront se débrouiller. À 5 kilomètres de là, à Ribemont-sur-Ancre, des organisateurs de vacances sont confrontés au même problème. S'il ne manque aucun matériel sur l'inventaire, l'équipe recherche toujours une vingtaine d'animateurs pour cet été. Elle doit en conséquence baisser de 20 % le nombre d'enfants accueilli et faire preuve d'une grande souplesse dans les activités. Un poste d'animateur sur dix ne serait pas pourvu en France. Ambre Doublet a une explication. Pour la directrice de colonies de l'Association Diabolo, les nouvelles recrues sont moins motivées. La question du salaire peut aussi dissuader. À Boves, des jeunes participent à des cours de formation pour devenir des animateurs. Une majorité sera payée autour de 1200 euros pour un mois de travail en colonie, logés et nourris. Il y a aussi le coût de la formation, souvent au-dessus de 500 euros. Une somme payée en amont, difficile à assumer pour certains. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette, L. Heude