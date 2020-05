Colonies de vacances : comment se préparent les professionnels du secteur cet été ?

Chaque été, 900 000 enfants et adolescents partent en colonie de vacances. Certains centres ont déjà entamé des travaux pour s'adapter aux nouvelles conditions sanitaires. D'autres n'y arrivent pas et resteront sans doute fermés. Tous les professionnels du secteur restent suspendus aux annonces du gouvernement, prévues le 2 juin, pour confirmer ou non la tenue des séjours.