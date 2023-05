Colorado Provençal : réservez avant de visiter !

Le QR code est obligatoire pour entrer le parking du Colorado Provençal, au cœur du parc naturel du Luberon. Ses falaises d'ocre, visitées par plusieurs centaines de milliers de touristes l'été, sont désormais accessibles uniquement sur réservation. Depuis quelques jours et jusqu'au mois d'octobre, les touristes doivent désormais prendre leurs billets sur un site Internet dédié, la veille, pour le lendemain. Il y a encore deux, plus de 4 000 personnes arpentaient les dunes que vous verrez à l'image, certains jours d'été, fragilisant les falaises du site. Aujourd'hui, seules 3 000 personnes maximum sont autorisées chaque jour et il n'est plus possible de marcher sur ces dunes. "Nous avons besoin de protéger le site et il faut en même temps que les gens suivent les sentiers et se mettent en sécurité", déclare Chantal Pontet, présidente de l'Association du Colorado Provençal de Rustrel. À une centaine de kilomètres plus au sud, la calanque de Sugiton s'est aussi refait une santé. Comme l'été dernier, l'accès à la plage sera de nouveau limité dès le mois de juin. Surfréquentée pendant des années, cette calanque s'érodait et certaines plantes mouraient sous les piétinements de visiteurs. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba, P. Géli