Combat acharné : les feux toujours en progression

À La-Teste-de-Buch (Gironde), dans un coin de Pinette cet après-midi, les canadairs enchaînent les largages. En tout, 6 000 litres d'eau sont utilisés à chaque fois. Ils sont guidés par un hélicoptère qui supervise cette action dite pare-feu. Il s'agit de créer un couloir pour ralentir l'avancée des flammes. L'objectif est le même pour une autre équipe de la sécurité civile de Brignoles (Var), armée de tronçonneuses. Là-bas, 950 pompiers se relaient pour multiplier les barrages face à l'incendie. Le feu a déjà parcouru 6 500 hectares. Ainsi, le travail consiste à placer ces dispositifs sur toute la périphérie du sinistre. Par précaution, de nouvelles évacuations ont eu lieu, notamment dans un Ehpad près de Landiras. Sur place, un deuxième incendie a réduit en cendres 12 800 hectares, avec une maigre satisfaction ce soir. La progression du feu semble ralentir. En effet, Fabienne Buccio, préfète de Gironde, parle d'une journée "normale" par rapport à celle du lundi 18 juillet. Au fil des heures, un gigantesque panache de fumée touche toujours plus de Français. Il enveloppe la ville de Bordeaux lundi soir, à une quarantaine de kilomètres de là. Au réveil, ce mardi matin, l'odeur de brûlé surprend les Nantais à 350 kilomètres, puis atteint Limoges, qui se couvre d'un voile. Il est recommandé aux personnes les plus fragiles de ne pas ouvrir les fenêtres et de limiter les sorties. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Basar, C. Parédès.