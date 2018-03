Combien vous coûte votre voiture ?

C'est l'un des principaux postes de dépenses des ménages. Selon une étude publiée ce jeudi 29 mars 2018, le budget consacré à l'automobile ne cesse d'augmenter. Une hausse de +4,5% sur un an est enregistrée pour certaines voitures diesel. Les carburants, les réparations, les pièces détachées et l'assurance... Tout coûte plus cher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.