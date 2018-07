La combinaison reste tendance cet été !

Pratique et utile, voilà un vêtement une pièce qui a survolé les époques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes de chasse en font leur uniforme. Et depuis la révolution industrielle, les ouvriers l'appellent "bleu de travail". Mais celle qui a fait prendre du gallon à la combinaison-pantalon, n'est autre que Marilyn Monroe en 1954. Mais c'est Yves Saint Laurent qui lui offre ses lettres de noblesse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.