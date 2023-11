Comédie musicale : Molière, plus moderne que jamais

En coulisses, le sentiment de trac, de concentration et d'impatience se mélange. La répétition générale en public est imminente pour les chanteurs, les danseurs et les acrobates. Cette fois, Tommy Tremblay est Molière : "Il n'y a rien d'écrasant, mais il y a une petite pression quand même qui se présente par moment". Tout droit venu du Québec, il embrasse fougueusement son rôle. À 20 ans, Jean-Baptiste Poquelin doit choisir, devenir tapissier comme son père ou suivre son amour et créer une troupe de théâtre. Il va décevoir son père, mais devenir Molière. Entre-temps, Molière sera devenu le plus grand dramaturge de la langue française. À travers ses pièces, il s'engage. Il est le premier féministe de l'histoire avec l'École des femmes. Il dénonce les faux dévots dans Tartuffe et débusque les bobos du XVIIe siècle. Mélange de chants de slams et de rap, la langue de Molière en toute liberté, servie par des talents repérés dans The Voice. Les spectateurs aussi sont gagnants. Molière et sa troupe sont sur scène jusqu'au 18 février 2024. TF1 | Reportage É. Tran, N. Clerc