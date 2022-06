Comédies musicales : les enfants entrent en scène

C’est le moment qu’ils attendent depuis des mois. Des mois qu’ils répètent jusqu’à dix heures par semaine. Ils sont une cinquantaine entre 7 et 17 ans, passionnés par les comédies musicales. Sur scène, les enfants jouent devant salle comble, près de 400 personnes. Chaque année, cette école de comédie musicale dans l'Est doit refuser des élèves face à l’engouement. Les enfants sont toujours plus nombreux à s’y mettre. Chant, danse, et théâtre. À Paris, dès six ans, ces écoliers passent leurs vacances à monter un spectacle, dans une école spécialisée où ils pourront toucher à tout, à 200 euros la semaine . L'école a déjà des réservations pour ses stages jusqu’à fin août prochain. Parmi elles se trouvent peut-être déjà les vedettes de demain. T F1 | Reportage M. Verron, G. Richaud, A. Ifergane