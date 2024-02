Comités Théodule : la chasse est ouverte

Ils ont pour mission de donner leur avis. Ce sont les membres des comités, des observatoires et des commissions en tout genre. Il en existe pour tout. Nous nous sommes procuré un dossier riche en enseignement. Il s'agit de la liste des 313 comités créés ces vingt dernières années par nos gouvernements successifs. Certains ont des appellations très développées, comme le Conseil de surveillance chargé de suivi. D'autres sont plus concis sur les tickets-restaurant, les opérations funéraires ou Parcoursup. C'est comme ça sur plus de cent pages. Pourquoi la France chérie tels autant ces comités Théodule ? "Parce que ça signale que l'exécutif et le gouvernement accordent de l'importance à ce sujet. Récemment, on a créé le Haut comité des rémunérations. Il y avait comité mais haut, c'est quand même un peu mieux", répond François Lenglet, spécialiste économie de TF1/LCI. Il y a quelques jours, le Premier ministre a promis de supprimer les commissions inutiles. Une déclaration pas très nouvelle. Dans les allées de l'Assemblée mercredi après-midi, les élus de la majorité le promettent. Cette fois-ci, c'est la bonne, ils vont faire le ménage. En 2023, ces 313 comités ont coûté près de 30 millions d'euros à l’État. En 2022, 36 instances ministérielles ne se sont pas réunies une seule fois. Entre eux, ceux qui ne produisent pas de rapport, et ceux dont personne ne lit les avis, les comités Théodule sont dans le collimateur. Une certitude, même si on les supprimait tous, ça ne changerait pas la face de nos finances publiques. Reste à savoir s'il faudra créer une commission pour réfléchir à la méthode pour supprimer ces commissions. Rien n'est impossible. TF1 | Reportage M. Poissonnet, Q. Trigodet