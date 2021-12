Commandes d'Airbus : les sous-traitants se frottent les mains

Depuis quelques jours, un chef d'entreprise rencontré par nos reporters a retrouvé le sourire. Sa société, spécialisée dans les pièces de fixation, connaît un afflux de commandes. Pourtant, lorsque nous l'avons rencontré en 2020, il redoutait de devoir licencier plusieurs de ses salariés. Ce regain d'activités est dû au double contrat décroché par Airbus. Un total de 300 avions ont été vendus en 48 heures. De quoi booster l'activité de ce sous-traitant. Fortement affectée, l'entreprise ne travaillait plus que trois jours par semaine. Selon ses propos, sa société va accélérer le rythme industriel. Et elle aura la possibilité, pour honorer le volume des commandes futures, de recréer l'équipe de nuit qui avait été arrêtée dès mars 2020. Et du côté des salariés, c'est le soulagement. Le fait de repartir remet un peu de gaieté au cœur à tout le monde. À une vingtaine de kilomètres de là, un producteur de sièges pour avions s'attend aussi à de belles retombées économiques. En 2020, le constructeur Airbus avait gelé ses commandes. Résultat, les stocks s'accumulaient et les pertes étaient estimées à plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, les sièges fabriqués sont aussitôt expédiés. La production est repartie sur les bases de 2019. Des prévisions optimistes, car l'année 2022, l'entreprise va même s'agrandir, doubler le nombre de ses machines et embaucher jusqu'à dix salariés. T F1 | Reportage C. Eckersley, F. Guinle.