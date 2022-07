Commando Hubert : la formation des nageurs de combat

Ces hommes forment l’élite des armées. Ils sont nageurs de combat. Le Commando Hubert existe depuis 1947. Et pour intégrer cette unité prestigieuse, la sélection est particulièrement rude. Vous ne verrez pas leurs visages. Exceptionnellement, nous avons pu assister à un exercice de la formation « nageur de combat » à l’école de plongée de Saint-Mandrier. Cet après-midi là, durant plusieurs heures, les élèves préparent une mission sous-marine. Le matériel comprend des armes, des explosifs, mais aussi des kayaks. Car les plongeurs doivent rejoindre leur cible, le plus discrètement possible. Après plusieurs heures de préparation, la nuit tombe. Les douze élèves plongeurs évoluent en binômes. Ils doivent se fondre dans l’environnement, jusqu’à leur cible, sous le regard de leurs instructeurs. Pour ne pas faire de bulles, ils utilisent un recycleur. Ils y vont, jusqu’à quatre heures de plongée sans lumière. L’exercice est un échec pour certains. Comme c'est le cas pour plongeur qui ne parvient pas à atteindre le bateau dans les temps. C’est l’une des formations les plus sélectives de l’armée française. En moyenne, 50 % des élèves n’intégreront pas le Commando Hubert. TF1 | Reportage L. Huré, B. Guenais, S. Fargeot