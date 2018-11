Commémoration de l'armistice : les propos polémiques du président sur le maréchal Pétain

La polémique enfle suite aux déclarations d'Emmanuel Macron sur le maréchal Pétain. Mais avant l'actuel chef d'État, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, et jusqu'au début des années 90, les présidents ont tous fait déposer une gerbe sur la tombe de ce chef militaire pour commémorer Verdun. D'ailleurs, plusieurs la faisaient fleurir discrètement chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.