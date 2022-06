Commémorations du Débarquement : les Américains de retour en Normandie

Se recueillir pour ne pas oublier. Soixante-dix-huit ans après avoir débarqué sur le sol français, un vétéran américain est de retour à Omaha Beach. Pour la première fois depuis deux ans, il peut partager son émotion en public pour prodiguer ses conseils aux jeunes générations. "Ils doivent protéger la liberté qu'ils ont maintenant. Ils doivent encore se battre pour elle", dit-il. Avec les 50 vétérans de l'armée américaine, de nombreux touristes n'ont pas hésité à traverser l'Atlantique pour se recueillir. Steve vient de Floride pour marcher dans les pas de son père. " C'est très émouvant. J'ai eu de la famille qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, ils sont rentrés à la maison. Mais je sais que beaucoup d'autres non. Je suis venu avec ma famille pour voir ce mémorial et rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés", se confie-t-il. Pour Philippe aussi, il est impensable de ne pas être présent ce 6 juin, le premier après le confinement et la réouverture des frontières. "Je suis ici avec ma femme pour commémorer les morts, pour ne pas oublier ce qu'il s'est passé", affirme-t-il. Chez sa femme Élisabeth, l'émotion est aussi très forte à la vue de ce mémorial. "C'est important de venir ici, de commémorer, de montrer notre connaissance sur ce qui a été fait. Merci n'est pas un mot assez important", souligne-t-elle. Comme eux, des milliers d'Américains ont participé à la célébration ce lundi après-midi et ont pu profiter de l'hommage de la Patrouille de France. TF1 | Reportage T. Copleux, A. Santos