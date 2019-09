Comment aider nos enfants à manger moins de sucre

En un siècle, la consommation annuelle de sucre a explosé, elle est passée d'un kilo par personne à 35 kilos. Dans l'Hexagone, trois enfants sur quatre mangent trop sucré. Or, la quantité maximale que les médecins conseillent de ne pas dépasser est de cinq morceaux par jour, c'est l'équivalent de 25 grammes. Une dose que nos enfants ont du mal à respecter. Comment les aider à manger moins sucré ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.