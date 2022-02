Comment améliorer la prise en charge des plaintes pour violences sexuelles ?

Dans la séquence audio, en tête de cet article, on entend les mots extrêmement violents d'un policier à propos d'une femme venue déposer plainte pour agression sexuelle. Cet enregistrement vient d'un répondeur d'une jeune femme de 34 ans. Début février, en rentrant de soirée, elle appelle la police, dit avoir été agressée sexuellement. L'agresseur a été interpellé. Elle a porté plainte. Un policier la rappelle le lendemain pour avoir plus de détails, mais il tombe sur le répondeur. Il pense alors avoir raccroché. Ces propos sont condamnés par le ministre de l'Intérieur après les révélations du site Mediapart. Le policier est suspendu. L'IGPN, la police des polices, est saisie. Le jour de l'incident, le mis en cause s'était expliqué auprès de sa hiérarchie. "J'ai constaté des incohérences et des imprécisions dans la procédure. J'ai eu un langage grossier qui n'était pas adapté en parlant de la victime". Cette dernière a déposé une nouvelle plainte pour injure publique à caractère sexiste. L'accueil des victimes des violences conjugales et sexuelles dans les commissariats était déjà l'objet d'un rapport commandé il y a trois ans par la préfecture de police avec des chiffres alarmants. Seule une femme victime de violences sexuelle sur dix dépose plainte. Une sur deux finit par renoncer une fois au commissariat. La police nationale reconnaît qu'il faut améliorer rapidement la prise en charge des victimes. La police fournit désormais un questionnaire détaillé de six pages censé améliorer le dépôt de plainte. TF1 | Reportage I. Bornacin, S. Deperrois, J.Y. Mey