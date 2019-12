Comment continuer à travailler pendant la grève ?

Comme dans beaucoup d'entreprises du territoire, beaucoup doivent travailler ce lundi 9 décembre. Les absents sur site ont travaillé à distance. Mais le télétravail a ses limites et n'est pas disponible pour tout le monde. Dans les hôpitaux par exemple, la présence physique est indispensable. Ainsi, on y fait le choix du covoiturage, comme dans d'autres entreprises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.