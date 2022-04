Comment Emmanuel Macron peut-il rassembler les Français ?

D'abord par les mots, a estimé Adrien Gindre, chef du service politique de TF1. Emmanuel Macron a commencé à le faire dimanche soir en promettant une ère nouvelle, en appelant ses soutiens à la bienveillance et au respect. C'est une manière d'envoyer de premiers signaux. D'après Adrien Gindre, le rassemblement passera ensuite par les actes. Quelles réformes et quel calendrier ? Faire la loi pouvoir d'achat dès cet été, par exemple, avant la réforme des retraites, plus clivante, serait un geste d'apaisement supplémentaire, a-t-il expliqué. Enfin, il faudra bien une méthode refondée : des concertations, du dialogue, mais pour cette fois, vraiment écoutée et en tenir compte davantage qu'après le grand débat ou convention citoyenne sur le climat au risque de décevoir. En 2017, Emmanuel Macron promettait de tout faire pour que les électeurs n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Finalement, ils n'ont jamais fait un score aussi important que dans cette présidentielle, a-t-il conclu. TF1 | A. Gindre