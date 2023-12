Comment enseigner la laïcité ?

Arrivée à 7h30, passer le portail, rejoindre la salle A203, la même depuis douze ans. Mais désormais, pendant qu'elle s'installe, les pensés de Véronique Triaille, professeur d'histoire-géographie au collège Henri Matisse à Nice, divaguent parfois. Elle repense à l'assassinat de Dominique Bernard. Ce samedi matin, elle donne cours à des sixièmes. Chaque élève doit marquer sur un papier ce que lui évoque le mot laïcité. Les élèves ont à peine douze ans, mais savent très bien ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Quel est leur ressenti ? Comment les élèves ont-ils été touchés par ce drame ? Les professeurs et les conseillers d'éducation, tous, y sont attentifs. Le 13 octobre, Véronique Triaille et sa collègue Emma Newman, professeur d'anglais, étaient en sortie scolaire. La première fois que nous avons rencontré Véronique Triaille, c'était il y a deux ans. La question se posait déjà, depuis la mort de Samuel Paty, avait-elle peur d'enseigner la laïcité à ses élèves ? "En toute honnêteté, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas peur et j'espère ne jamais avoir peur", répondait-elle. Aujourd'hui, elle dit ne pas avoir d'angoisse profonde. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, J. Clouzeau