Comment équiper sa maison à petits prix

Nous avons cherché partout, arpenté toutes les allées pour aménager à moindre coût votre domicile. Un défi difficile dans ce salon à la pointe de l’innovation où les produits exposés ne sont pas tous abordables. Commençons dès l’entrée avec ce tapis très absorbant dont la densité de coton avec lequel il a été fait permet d’obtenir un petit miracle. Fabriqué en France, la gamme démarre à 36 euros. Passons au salon. Dans ce stade, tout est fabriqué à partir de palettes de bois recyclées. Design et éco-responsable. Un ensemble table-canapé pour moins de 500 euros. Pour bondir du salon au bureau, nous avons déniché ce siège ergonomique à 169 euros pour remplacer le fauteuil traditionnel. Après cette journée éreintante, direction la chambre avec ce lit d’appoint, idéal pour les petites surfaces. Lai-Sze Lau, fondateur de Stooly, explique : “C’est un lit qui coûte 499 euros. Il est fabriqué avec du carton et du bambou. Il est cent pour cent recyclable”. Comme cette table basse qui, en quelques secondes, se transforme en un banc pour accueillir jusqu’à quinze personnes. Bilan de nos achats : 1 767 euros. Mission accomplie ! C’est deux fois moins élevé que le panier moyen à la Foire de Paris. T F1 | Reportage C. Abel, M. Derre