Comment expliquer ces crues historiques en France ?

L'Indre-et-Loire est inondé en quelques heures. Le niveau de la Vienne, qui traverse le département, est monté particulièrement vite. Parmi les causes : des pluies intenses. Pas sur les lieux, mais dans les départements voisins, en amont du cours d’eau, là où il prend sa source. De forts cumuls de pluies y ont été enregistrés ce week-end, 65 millimètres, en 24 heures, dans la Haute-Vienne, par exemple, l'équivalent d’un mois de pluie. La rivière gonfle en amont et déborde en aval. À cela s'ajoutent des sols gorgés d’eau, dus aux épisodes pluvieux successifs de ces derniers mois. Résultats, Jean-Marie Coulomb, responsable de Vigicrues, explique que toute l’eau va dans le cours d'eau et alimente la crue, car les sols ne sont plus en capacité d'absorber de l’eau. Une situation, qui pourrait se reproduire, si les pluies continuent de s’accumuler, sans laisser au sol, le temps d'évacuer l’eau. En attendant un retour à la normale, les équipes de Vigicrues surveillent en permanence les cours d'eau. Sur la Vienne ce lundi 1er avril, matin, le niveau et le débit sont mesurés. C'est fait afin d'anticiper au mieux l'évolution de la rivière dans les prochaines heures. TF1 | Reportage S. Chevallereau