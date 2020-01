Comment expliquer la forte baisse du chômage en 2019 ?

C'est une bonne nouvelle pour l'emploi. Le nombre de demandeurs de travail a fortement diminué en 2019. Les chiffres ont été publiés ce lundi. L'effectif de personnes inscrites à Pôle Emploi, sans aucun travail, a baissé de 3,3%. C'est la plus forte baisse enregistrée depuis fin 2007. Comment l'expliquer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.