Comment expliquer la hausse des prix de l’huile ?

Agrémenter votre salade, faire dorer votre poisson, donner plus de goût à vos toasts... Autant de gestes qui depuis un an vous coûtent plus cher. Le prix des huiles végétales a augmenté de 5 centimes en moyenne pour les marques de distributeurs et entre 10 et 40 centimes sur les premiers prix. Comment expliquer cette flambée ? La demande mondiale repart, mais les stocks sont au plus bas. L'Indonésie, premier producteur d'huile de palme, a par exemple baissé ses exportations pour privilégier le marché domestique. Une huile qui se vend 61% plus cher qu'il y a un an. Un record. L'autre explication se trouve du côté de la météo. "Les raisons de l'augmentation des huiles végétales tiennent aux aléas climatiques : à la sécheresse aux États-Unis et au Canada pour le colza et le soja, aux pluies et inondations au Brésil à nouveau pour le soja, la sécheresse dans le Sud de la France, en Espagne et au Portugal pour l'olive", détaille Élisabeth Cony, fondatrice de Madame Benchmark. Des huiles végétales que l'on retrouve dans beaucoup de produits de grande consommation. Dans l'Oise, les fabricants de chips n'ont jamais payé aussi cher leur huile de tournesol. "Pour les 1 000 litres, le prix est passé de 1 100 euros à 1 800 euros en un an. Ça fait 60%", précise Julie Gérard, co-fondatrice de So chips. Ils sont obligés de répercuter la hausse sur le prix des paquets vendus à leurs clients. Les marques nationales d'huile pourraient aussi augmenter leurs prix à la suite des négociations commerciales début mars. TF1 | Reportage T. Leproux, L. Poupon, P. Corrieu, D. Salmon, P. Rousset, Q. Danjou, G. Selem, B. Chevalier, R. Cassan, L. K oceir