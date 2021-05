Comment expliquer la puissance touristique de l'Hexagone ? – L'analyse de François Lenglet

Selon François Lenglet, "le tourisme est notre pétrole bleu. En effet, il compte pour 8% de l'activité économique française et fait vivre les restaurants, les hôtels, les grands magasins, les musées, les campings, ou encore les parcs d'attractions. Avant la crise sanitaire, la France était la première destination mondiale avec 91 millions de visiteurs étrangers en 2019". Pourtant, cette première place dissimule des fragilités. Notre spécialiste économie nous explique qu'un étranger passe en moyenne deux jours et demi à Paris. C'est deux fois moins qu'à Londres alors que le nombre de visiteurs est le même. Il rappelle également que la présence de sites naturels ou culturels ne suffit pas. Il faut les faire connaître, les rendre accessibles, prévoir l'hébergement, les magasins, sans oublier la qualité du service. Pour conclure, François Lenglet fait savoir que nous devons notre première place à notre situation géographique centrale en Europe. Ainsi, la France est une terre de passage. Tout l'enjeu de la reprise, c'est non seulement faire venir les visiteurs, mais aussi les faire rester. Et pour cause, le tourisme est aussi une affaire de compétitivité.