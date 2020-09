Comment expliquer le baby-boom des éléphants au Kenya ?

Des éléphanteaux qui découvrent la savane, la scène est redevenue presque quotidienne au Kenya. Le pays bat des records de natalité. Plusieurs centaines de naissances ont été comptabilisées depuis le début de l'année. C'est le résultat d'une politique anti-braconnage extrêmement sévère. Le Kenya a renforcé ses lois et ses punitions, notamment par des peines de prison et des sanctions financières importantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.