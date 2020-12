Comment expliquer le désamour entre Valéry Giscard d'Estaing et les Français ?

Selon Adrien Gindre, chef du service politique de TF1, c'est le revers de la médaille de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président s'est retrouvé pris au piège de l'âge. Il était le plus jeune président à accéder à l'Élysée et le plus jeune à se faire battre. Contrairement à tous ses prédécesseurs, il s'est trouvé à inventer une vie entière après l'Élysée. Il aurait pu choisir de rester l'éternel ancien président pour entretenir l'image de son bilan et la peaufiner, mais Valéry Giscard d'Estaing a pris le risque de redescendre dans l'arène politique. En revenant dans la politique, Valéry Giscard d'Estaing a connu des succès comme dans la région Auvergne par exemple. Il a également connu des échecs tels qu'aux municipales, aux présidentielles ou encore le camouflet de la Constitution européenne. Un rejet qui l'a profondément touché et abîmé le lien qui s'était peu à peu distendu avec les Français. C'est une difficulté que n'ont pas eue François Mitterrand et Jacques Chirac. Ces derniers ont été réélus et ils ont immédiatement quitté la politique à l'issue de leur deuxième mandat.