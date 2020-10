Comment expliquer le retard des tests antigéniques ?

Ce retard de déploiement, les fabricants, eux aussi, le regrettent. Sur les sites de production, tout est prêt depuis des semaines, mais après les recommandations émises par la Haute autorité de santé, il a fallu attendre la promulgation de la loi autorisant ces tests, puis leur homologation. Il y a quelques jours, une ultime étude clinique leur a encore été demandée. Le blocage vient aussi des négociations entre les professionnels de santé et l'assurance-maladie. Le principe de remboursement est acté, mais les discussions n'aboutissent pas sur un point : le montant de la prise en charge. Soit six à huit euros pour rémunérer les pharmaciens, les infirmiers et les médecins, insuffisant selon eux pour couvrir leur frais. Un casse-tête également pour le gouvernement qui ne donne aucune date précise pour l'utilisation de ces tests, sensés pourtant améliorer notre stratégie pour lutter contre le coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.