Comment faire des économies sur ses abonnements ?

Sans trop vous en soucier, vous les payez chaque mois. Soixante euros d'électricité, vingt euros d'Internet, abonnement à la musique, les séries, les frais bancaires ou d'assurance, ... Toujours les mêmes dépenses et des dizaines d'euros que nous laissons filer. Alors peut-on faire des économies ? Avez-vous déjà renégocié tous ces contrats ? Comparer en permanence en vaut-il vraiment le coup ? Et quels sont les meilleurs plans ? Pour le forfait mobile et le box Internet, une première astuce consiste à s'engager un an puis à changer d'opérateur. Elle marche, mais à condition de ne pas oublier ses dates de contrats. Pour l'électricité, certains préparent des tableaux comparatifs pour avoir les meilleurs prix, mais il faut avoir le temps de tout analyser. Et ça, plusieurs sites internet l'ont bien compris. Tous promettent de vous faire changer d'abonnement pour réduire vos factures, mais il faut faire attention aux mauvaises surprises telles que les frais de dossier exorbitants ou les clauses cachées. Il y a aussi le parrainage. Il consiste à inciter des proches à s'abonner à un même service que soi-même, comme pour des films et des séries par exemple. Et enfin, il y a aussi le partage de code d'abonnés avec des proches, voire même avec des inconnus pour diviser la facture. Cette autre pratique frôle l'illégalité, car certaines plateformes l'interdisent en dehors d'un seul et même foyer.