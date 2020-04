Comment faire du sport en étant confiné ?

Les solutions ne manquent pas pour faire du sport pendant le confinement. Certains se donnent rendez-vous en visioconférence pour rester en forme. Tandis que d'autres optent pour des cours gratuits en ligne. De nombreux sportifs comme Teddy Riner et Bixente Lizarazu proposent aussi des exercices à leurs abonnés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.