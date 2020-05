Comment former ses salariés aux gestes barrières en entreprise ?

La reprise devrait se dessiner dans les commerces et les entreprises. Cependant, il va falloir appliquer à la lettre toutes les mesures sanitaires. Gestes barrières, distanciation sociale... Elles sont très nombreuses. Et en pratique, elles restent encore un peu floues pour de nombreux salariés. Près de Lens, une PME a prévu une formation pour ses employés.