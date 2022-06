Comment gouverner après les élections législatives ? L'exemple de la loi sur le pouvoir d'achat

C'est le dossier en haut de la pile. La loi pouvoir d'achat doit être présentée en Conseil des ministres le 6 juillet. Pour faire face à l'inflation, notamment celle de l'essence, le gouvernement prévoit une prolongation de la ristourne sur les prix du carburant et un dispositif ciblé sur les gros rouleurs. Pour envisager un accord à l'Assemblée, il faudrait faire davantage sur les taxes, selon les Républicains. Le pouvoir d'achat est un argument de campagne pour de nombreux partis pendant ces législatives. Difficile donc de rejeter en bloc chaque mesure. La future loi prévoit un coup de pouce sur les retraites et le Rassemblement national se dit prêt à faire un pas. Autre mesure annoncée : un chèque inflation. Il s'agit d'une indemnité versée à la rentrée pour les familles les plus modestes. Pas d'opposition systématique de la part de la Nupes, mais la coalition de gauche souhaiterait aller au-delà de la mesure temporaire. Force est de constater qu'il n'y a pas de décret possible pour mettre en place les mesures envisagées. La majorité devra donc négocier article par article, à la recherche, à chaque fois, de la quarantaine de voix qui lui manque. TF1 | Reportage A. Tassin, F. Delpech, M. Karmann