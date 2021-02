La Corrèze attire de nouveaux habitants

Ils pensaient se mettre au vert, les voilà plongés dans des ruelles couleur rubis de Collonges-la-Rouge. C'est l'un des plus beaux villages de France, l'atout charme de la Corrèze pour séduire les familles venues de tout le pays. Tous les couples invités ce week-end ont un projet en commun : changer de vie. Et pour les convaincre de choisir la Corrèze, les élus n'hésitent pas à endosser le costume de VRP. "Quel que soit l'endroit où vous allez être en Corrèze, si vous venez chez nous, vous aurez un accès fibre, un accès rapide qui vous permettra de télétravailler, tout en bénéficiant de ce paysage, de cette campagne préservée. Donc, soyez le bienvenu chez nous en Corrèze", s'en vante fièrement le maire (SE) du village, Michel Charlot. Tout le confort moderne, l'immobilier abordable, mais surtout la qualité de vie. Autant d'arguments qui ont poussé la famille Lhuillier, une des participants à l'opération "Venez briller en Corrèze", à vouloir quitter la région parisienne pour s'installer au grand air. Le père de famille est plombier chauffagiste et sa femme est aide à domicile. Avec leurs enfants, ils ont même déjà trouvé une maison avec jardin, grâce à l'aide d'une conciergerie. Un service du département pour accompagner les futurs habitants jusque dans leur recherche d'emploi ou leur création d'entreprise. Sur les 1 500 dossiers reçus en un mois, une quarantaine est aujourd'hui suivie par le département. Car à Corrèze, les emplois à pourvoir sont nombreux dans l'agroalimentaire, la santé ou encore le commerce. Coût total de l'opération séduction : 80 000 euros pour redynamiser le territoire. Le département espère désormais accueillir une centaine de nouvelles familles d'ici la fin de l'année et d'autres campagnes d'attractivité comme celle-ci pourrait voir le jour dans le prochain mois.