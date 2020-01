Comment la Floride lutte contre les pythons qui l’envahissent

Depuis quelques années, la Floride (États-Unis) est envahie par les pythons. Le nombre de ces serpents dans les zones marécageuses serait entre 100 000 et 300 000 selon les spécialistes. Importés d'Asie dans les années 80, ils étaient au départ des animaux de compagnie. Ils ont ensuite été relâchés par leurs propriétaires ou se sont évadés lors de l'ouragan Andrew dans les années 90. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.