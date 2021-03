Comment la montée des eaux menace le littoral français

Concrètement, le réchauffement climatique sur notre planète fait fondre certains glaciers. Cela fait augmenter le niveau des mers, réchauffe l'eau et la dilate. Ainsi, cette dernière prend plus de place, augmente de volume et le niveau des océans s'élève également. Résultat, ces 100 dernières années, le niveau de global des mers dans le monde a déjà augmenté de 20cm et ce n'est pas tout. D'après les prévisions des experts, la hausse pourrait atteindre jusqu'à 110cm d'ici 2100. En prenant de la hauteur, on peut voir à quoi ressemblerait la montée des eaux à l'échelle de la petite ville côtière normande qu'est Etretat en 2100. D'après les prévisions des scientifiques, la mer recouvrirait toute une partie des habitations. Un peu plus loin du bord de mer, certaines rues resteront bien sèches au quotidien, mais en période de forte tempête, le niveau de l'eau sera bien plus élevé. En quelques minutes, il pourrait dépasser 1m. À l'échelle de la France, toutes les zones où le littoral est bas sont potentiellement concernées par ce phénomène, avec trois régions en particulier. Le littoral Atlantique, le Nord du pays et la Normandie. Alors, que peut-on faire face à la hausse du niveau de l'eau ? Les réponses dans la vidéo ci-dessus.