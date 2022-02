Comment la police recrute les troupes d’élite du RAID ?

Passer un entretien d'embauche est toujours stressant. Mais au RAID, c'est encore pire, car il se fait dans le vide, en équilibre sur une poutre, et les recruteurs usent de questions plutôt déstabilisantes. Il faut lutter contre le vertige tout en réfléchissant. Malgré la peur parmi la dizaine de candidats, personne ne recule. Avoir une chance d'intégrer l'unité d'élite de la police, c'est le rêve parfois d'une vie. "Je suis rentré à 19 ans dans la police. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Depuis, mon but c'est d'entrer dans le RAID", confie un candidat. Les candidats au RAID, uniquement des policiers, en bavent pendant une semaine. La journée avait commencé par un plongeon tout habillé dans une piscine. Il faut aller chercher un mannequin qui pèse 70 kg. Exercice chronométré et éreintant même pour des sportifs aguerris, épuisés au bout de quelques minutes. Les épreuves dans l'eau testent les capacités aquatiques et aussi la concentration. Intégré l'unité d'élite de la police nationale, ce n'est pas qu'une question de capacité physique. L'une des épreuves consiste à réagir sous le stress. Regroupés par deux, les candidats sont envoyés en patrouille. Les aspirants sont confrontés à un scénario de tuerie de masse. Mener de tels assauts, notamment dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'une des principales missions du RAID. TF1 | Reportage F. Litzler, Q. Danjou, G. Jongis