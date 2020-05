Comment la reprise des commerces s'est-elle passée à Chartres ?

Pendant le confinement, notre équipe s'était rendue à Chartres en Eure-et-Loir pour rencontrer des commerçants dont l'activité était à l'arrêt comme partout ailleurs dans le pays. Elle y était retournée ce mardi pour leur réouverture. Les patrons étaient enthousiastes et tellement heureux de voir arriver leurs premiers clients. Devant leurs enseignes, les files d'attente sont conséquentes. Aujourd'hui, le centre-ville a repris des couleurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.