Comment la SNCF se prépare au retour des voyageurs le 11 mai

Dès lundi, les voyageurs seront filtrés à l'entrée des gares pour éviter la cohue. Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur, sous peine d'amende et 500 distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés. Un rappel des consignes sanitaires s'affichera dans les halls et pour tenter d'assurer la distanciation sociale, il y aura des marquages au sol.