Comment la SNCF va-t-elle compenser les pertes liées à la grève ?

Le président de la SNCF a déclaré ce jeudi après-midi, à propos du coût de la grève pour l'entreprise : "au grand total, on ne sera pas très loin du milliard d'euros de pertes, on est déjà à 850 millions". Il a également ajouté qu'il annoncera un plan d'économie en février prochain. Un tel plan après une grève est-il inédit ? Peut-on imaginer des suppressions d'emploi à la SNCF ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.