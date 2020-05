Comment la ville de Bressuire se prépare-t-elle à la réouverture des écoles primaires ?

Le compte à rebours est lancé à Bressuire. Cette commune de 20 000 habitants dans les Deux-Sèvres se prépare à rouvrir ses écoles primaires le 12 mai. À une semaine de la rentrée, les salles des classes ont été aménagées afin qu'elles répondent aux normes émises dans le protocole sanitaire. La ville a commandé des centaines de masques et de litres de gel hydroalcoolique supplémentaires pour assurer sur plusieurs semaines ce déconfinement scolaire.