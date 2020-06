Comment la ville de Vendôme tente d’attirer les Parisiens ayant des envies d’ailleurs après le confinement

Cette crise sanitaire et les huit semaines de confinement ont fait réfléchir de nombreux citadins. Ont-ils vraiment envie de vivre à quatre dans un appartement exigu avec vue imprenable sur le bitume et les immeubles alentours ? Les agences immobilières sont submergées de demandes de maisons particulières, au calme, loin des grandes villes. Certaines municipalités l'ont bien compris et elles font tout pour attirer de nouveaux habitants. Illustrations à Vendôme, à moins de 200 kilomètres de Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.