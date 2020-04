Comment l'armée s'organise-t-elle face au coronavirus ?

Le Charles-de-Gaulle est désormais à quai pour de nombreuses semaines, mais les opérations extérieures de la marine se poursuivent. Avant leur embarquement et leur départ en mission, une stricte quatorzaine est appliquée à tous les soldats, pilotes et marins. Les 30 000 hommes des diverses opérations françaises sur le sol national ou à l'étranger bénéficient des mêmes règles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.